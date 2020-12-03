Найдена третья предсмертная записка Марцинкевича

Обнаружена третья записка Максима Тесака Марцинкевича, составленная им перед смертью. Её нашли патологоанатомы.

Об этой записке сообщается в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Максима Марцинкевича, которое сегодня получил его отец от СК РФ по Челябинской области.

"При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него в ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М. С. Из её содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил", — цитирует РИА Новости текст постановления со слов адвоката Алексея Михальчика.

О смерти националиста Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО-3 стало известно в сентябре. Он был осужден на 10 лет в колонии строгого режима за нападения на людей, заподозренных им самим в наркоторговле. По официальной версии, Тесак покончил с собой, но этому утверждению не верит его отец и друзья Максима. Адвокаты Марцинкевича также утверждают, что его вынуждали дать признательные показания о преступлениях, которых он не совершал. Спорных моментов в этом деле очень много.