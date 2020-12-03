Риту Флорес из Pussy Riot арестовали на 20 суток

В Москве суд арестовал участницу группы Pussy Riot Риту Флорес на 20 суток. Её адвокат намерен обжаловать решение.

Как сообщает "Интерфакс", Риту Флорес (Маргариту Коновалову) задержали накануне ночью в больнице, и до суда оставили на ночь в отделе полиции.

Решение по делу о повторном нарушении порядка проведения акции принял Тверской суд столицы. Адвокат девушки заявил, что решение будет обжаловано.

Недавно "Правда.ру" сообщала о задержании ещё одной участницы Pussy Riot, Марии Алёхиной, которое, вероятно, было связано с её участием в акции "Осторожно, хрупкое!".