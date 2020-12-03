Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Обозначены сроки восстановления доходов россиян
Женская сборная России не смогла подняться в пятёрку Кубка наций
Евгения Павлова: "Мне в сборной некомфортно. Не знаю, что происходит"
Сёстры Эберг выиграли спринт в Контиолахти, Миронова - в десятке
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в госизмене
Гелий-3: зачем Китай собирается добывать его на Луне?
Смолов перенёс операцию плеча, у Зе Луиша перелом костей стопы
Эксперт: "Новогодние игрушки — это капиталоёмкое производство"
Под Красноярском местные жители обстреляли платную водоколонку

Риту Флорес из Pussy Riot арестовали на 20 суток

Происшествия

В Москве суд арестовал участницу группы Pussy Riot Риту Флорес на 20 суток. Её адвокат намерен обжаловать решение.

Как сообщает "Интерфакс", Риту Флорес (Маргариту Коновалову) задержали накануне ночью в больнице, и до суда оставили на ночь в отделе полиции.

Решение по делу о повторном нарушении порядка проведения акции принял Тверской суд столицы. Адвокат девушки заявил, что решение будет обжаловано.

Недавно "Правда.ру" сообщала о задержании ещё одной участницы Pussy Riot, Марии Алёхиной, которое, вероятно, было связано с её участием в акции "Осторожно, хрупкое!".

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Национализация элит по опыту опричнины
Риту Флорес из Pussy Riot арестовали на 20 суток
Миронова отреагировала на скандальное интервью Павловой
Грузовой Boeing экстренно сел в Новосибирске
В Уфе школьник свёл счёты с жизнью из-за оценок
Пострадали дети в ДТП с участием школьного автобуса на Кубани
Ханна Эберг ушла в отрыв в общем зачёте Кубка мира
Обозначены сроки восстановления доходов россиян
Женская сборная России не смогла подняться в пятёрку Кубка наций
Евгения Павлова: "Мне в сборной некомфортно. Не знаю, что происходит"
Популярное
Бывший СССР
Армения против Белоруссии: что будет дальше?

И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...

Армения против Белоруссии: что будет дальше?
Врач назвала два лекарства, которыми нужно запастись до Нового года
Общество
Врач назвала два лекарства, которыми нужно запастись до Нового года
Общество
Царствующая королева Великобритании Елизавета II объявила об уходе
Звезды ТВ
Екатерина Андреева намекнула, когда закончится пандемия
Любовь Степушова Врач рассказал об опасности принудительной вакцинации от COVID-19 Любовь Степушова Олег Артюков Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку Олег Артюков Игорь Буккер Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина Игорь Буккер
Комментарии
Сначала Бхагавадгита, затем Шри Пракаш Джи, теперь все индуисты России
Инженер-ракетчик рассказал об обломках корабля пришельцев
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
О цикличности мира. Возможна ли новая глобальная война?
Миссия выполнена: Чубайс отправлен в отставку
Россиян снова оставляют без достойных пенсий
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Прорыв: Россия вывела в СБ ООН представителей ЛДНР
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Мифы о Николае II. Как было на самом деле?
Число финансовых пирамид растёт вместе с пандемией
Окаменелость поставила под сомнение теорию Дарвина
Украинцам надоели клоуны во власти
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Что год наступающий нам припас – откровения астролога о Путине и не только
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
Украина расчеловечивает русских с трибуны ООН
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников