В Уфе школьник свёл счёты с жизнью из-за оценок

В Уфе 13-летний школьник свёл счёты с жизнью. По предварительной версии, трагедия произошла из-за плохих оценок.

Как сообщает портал ufa1. ru со ссылкой на собственный источник в образовательном учреждении, погибший ребёнок очень сильно переживал из-за неуспеваемости.

Отмечается, что подросток проживал в том же доме, где недавно выпал из окна 16 этажа 11-летний мальчик.

Подробности произошедшего на данный момент неизвестны. Официальных комментариев от регионального управления Следственного комитета пока не поступало.