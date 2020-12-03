В Уфе 13-летний школьник свёл счёты с жизнью. По предварительной версии, трагедия произошла из-за плохих оценок.
Как сообщает портал ufa1. ru со ссылкой на собственный источник в образовательном учреждении, погибший ребёнок очень сильно переживал из-за неуспеваемости.
Отмечается, что подросток проживал в том же доме, где недавно выпал из окна 16 этажа 11-летний мальчик.
Подробности произошедшего на данный момент неизвестны. Официальных комментариев от регионального управления Следственного комитета пока не поступало.
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