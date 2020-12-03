Пострадали дети в ДТП с участием школьного автобуса на Кубани

В Краснодарском крае школьный микроавтобус врезался в иномарку, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе дети.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Абинском районе. Водитель "Газели", перевозившего школьников, не убедился в безопасности манёвра при выезде с второстепенной дороги на главную, в результате чего автобус столкнулся с иномаркой.

Отмечается, что "Газель" перевернулась, а Nissan выбросило с проезжей части. В результате аварии пострадали двое детей, у одного сотрясение мозга, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Также травмы получили оба водителя, они госпитализированы. Кроме того, серьёзные механические повреждения и у столкнувшихся транспортных средств.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.