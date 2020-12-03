Воронежские подростки распылили в лицо женщине перцовый газ

В Воронеже подростки распылили в глаза женщине перцовый газ за просьбу убрать собаку с детской площадки.

Как сообщает портал obozvrn. ru, о произошедшем рассказали очевидцы в местных пабликах в соцсетях.

Инцидент произошёл на детской площадке, где в это время играли много малышей. Мимо проходили два парня с большой собакой без поводка и намордника. Пёс стал прыгать на детей, а одного мальчика укусил за руку. Неравнодушная мама подошла к парням и попросила их убрать собаку с детской площадки. В ответ на это буквально через несколько минут один из подростков распылил в лицо женщине перцовый газ.

Очевидцы рассказывают, что после содеянного подростки никуда не ушли, а, попивая пиво, наблюдали за страданиями женщины, получившей ожог роговицы глаз.

Отмечается, что пострадавшая обратилась в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.