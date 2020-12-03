В Москве мужчина избил женщину молотком, перепутав её с женой

В Москве мужчина избил женщину молотком. После задержания он заявил, что перепутал её с женой.

Как сообщает РИА "Новости", 27-летняя москвичка стояла у подъезда и разговаривала по телефону. В этот момент на неё напал незнакомец и стал бить женщину молотком по голове. Ей удалось вырваться и убежать, после чего она попросила помощи у прохожих. Затем мужчина вновь попытался напасть на даму, но позже скрылся.

Вскоре полицейские задержали 47-летнего ранее судимого подозреваемого. Он сообщил, что перепутал пострадавшую со своей супругой, с которой у него конфликт.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.