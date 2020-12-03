В Саратовской области 63-летнего пенсионера приговорили к лишению свободы за интим с 13-летней девочкой.
Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в Пугачёве. Мужчина заметил девочку в компании подростков, которые собирались у одной из гостиниц.
За период с декабря прошлого года по февраль нынешнего мужчина неоднократно под разными предлогами приглашал девочку в гостиницу, где склонял её к интиму.
Суд признал пенсионера виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет колонии общего режима. Отмечается, что мужчина вину не признал.
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