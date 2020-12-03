На Алтае мужчина пытался убить подругу ножом, пилой и топором

В Республике Алтай душевно больной мужчина пытался убить подругу пилой, топором и ножом.

Как сообщает издание regnum. ru, инцидент произошёл в райцентре Турочак в августе этого года. Мужчина распивал спиртное в компании сожительницы, матери и женщины из соседнего села. Ночью он стал склонять свою подругу к интимной близости, однако та ему отказала. Разозлившись, отвергнутый кавалер схватил нож и ударил несколько раз даму в грудь и плечи.

Далее нападавшему попалась на глаза ножовка, он провёл несколько раз орудием по горлу своей жертвы, не забывая попутно угрожать несчастной убийством. Когда потерпевшая выбила ножовку из рук мужчины, он схватился за топор, который также несколько раз пришёлся по телу подруги. Но и после этого нападавший не успокоился: он попытался добить потерпевшую ножом.

Женщина выжила лишь благодаря своевременной госпитализации.

Отмечается, что истязатель страдает психическим расстройством и ему требуется принудительное лечение.