Женщина в Саратове наняла рабочего, который обокрал её на 200 тыс.

В Саратове грабитель пробрался в дом женщины, и, угрожая кирпичом, похитил её деньги с драгоценностями.

Как сообщает портал 4vsar. ru, ночью мужчина в маске проник в дом к 34-летней потерпевшей, после чего, угрожая ей кирпичом, похитил денежные средства и золотые украшения. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось задержать нападавшего по горячим следам, в течение четырёх часов. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина.

Отмечается, что преступник заранее спланировал ограбление: за несколько дней до этого он был в доме потерпевшей в качестве работника, которого женщина нашла по объявлению. Злоумышленник убедился, что в доме ему никто не сможет дать отпор, и спланировал преступление.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, грабителю грозит до 12 лет тюрьмы.