В Барнауле завели дело на школьного охранника, толкнувшего ученика

В Алтайском крае завели дело на охранника гимназии, который превысил полномочия, травмировав ученика.

Как сообщает издание sibreal. org, инцидент произошёл в Барнауле в гимназии № 85. Сотрудник частного охранного предприятия, который работал в гимназии, с силой толкнул к выходу одного из учеников, в результате чего ребёнок ударился рукой о косяк двери.

В результате инцидента у школьника констатировали закрытую тупую травму левого лучезапястного сустава. В отношении охранника возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

Причина конфликта мужчины со школьником не называется.