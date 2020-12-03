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В Барнауле завели дело на школьного охранника, толкнувшего ученика

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Алтайском крае завели дело на охранника гимназии, который превысил полномочия, травмировав ученика.

Как сообщает издание sibreal. org, инцидент произошёл в Барнауле в гимназии № 85. Сотрудник частного охранного предприятия, который работал в гимназии, с силой толкнул к выходу одного из учеников, в результате чего ребёнок ударился рукой о косяк двери.

В результате инцидента у школьника констатировали закрытую тупую травму левого лучезапястного сустава. В отношении охранника возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

Причина конфликта мужчины со школьником не называется.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Александр Михайлов
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