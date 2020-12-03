В Алтайском крае завели дело на охранника гимназии, который превысил полномочия, травмировав ученика.
Как сообщает издание sibreal. org, инцидент произошёл в Барнауле в гимназии № 85. Сотрудник частного охранного предприятия, который работал в гимназии, с силой толкнул к выходу одного из учеников, в результате чего ребёнок ударился рукой о косяк двери.
В результате инцидента у школьника констатировали закрытую тупую травму левого лучезапястного сустава. В отношении охранника возбудили уголовное дело о превышении полномочий.
Причина конфликта мужчины со школьником не называется.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...