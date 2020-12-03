В Новосибирске спасатели извлекли застрявшую в потолке кошку за 40 мин.

В Новосибирске спасатели провели операцию по извлечению кошки, которая застряла в люке в потолке ванной комнаты.

Как сообщает "Московский комсомолец", о спасении животного рассказали специалисты аварийно-спасательной службы в соцсетях.

Инцидент произошёл в Калининском районе накануне вечером. Местная жительница сообщила, что её питомец застрял в ревизионном люке водоснабжения в потолке ванной комнаты.

Достать кошку руками и выманить её едой не удалось, тогда спасатели выпилили несколько плиток в простенке ванной, и уже через получившееся отверстие достали кошку.

Отмечается, что операция по спасению домашнего животного заняла около 40 минут.