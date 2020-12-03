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При пожаре в онкоцентре в Москве погибли два человека

Происшествия

В одном из онкологических центров Москвы произошёл пожар, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает издание gazeta.ru, пожар произошёл в Международном онкологическом центре на улице Дурова. Возгорание произошло в одном из административных зданий, которое было закрыто на ремонт. В момент пожара в строении находились рабочие.

Два человека погибли, ещё один получил повреждения, ему оказывается помощь. Отмечается, что из горящего здания были спасены 23 человека.

Пожар локализовали на площади 100 квадратных метров.

Автор: Максим Щегольков
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