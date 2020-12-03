В Чите в мусорном контейнере обнаружили труп новорождённого ребёнка. Проводится проверка.
Как сообщает ТАСС, о страшной находке утром 3 декабря в полицию сообщил местный житель. Тело младенца было обнаружено в мусорном баке на улице Усуглинской.
В настоящее время на месте работают полицейские и следователи, проводится осмотр места происшествия и найденного тела. Труп младенца отправят на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину и время смерти.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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