Прощайте, доктор Борменталь… Умер актёр Борис Плотников

В Москве на 72-ом году ушёл из жизни народный артист России Борис Плотников.

Об этом сообщил Георгий Заславский, ректор ГИТИСа.

"Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", — сообщил Заславский, назвавший Плотникова "фантастическим мастером и прекрасным актером".

Артист театра и кино, Борис Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе…

Борис Плотников "проснулся знаменитым" на всю страну после выхода на экраны фильма "Собачье сердце", где он блестяще сыграл доктора Борменталя, ученика и ассистента профессора Преображенского.

Кадр из фильма "Собачье сердце"

После этой картины были "Холодное лето пятьдесят третьего", "Гобсек", "Михайло Ломоносов" и множество других. Но сам артист считал делом жизни служение театру.

Свои соболезнования близким артиста выразил президент России