Прощайте, доктор Борменталь… Умер актёр Борис Плотников

В Москве на 72-ом году ушёл из жизни народный артист России Борис Плотников.
Об этом сообщил Георгий Заславский, ректор ГИТИСа.
"Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ", — сообщил Заславский, назвавший Плотникова "фантастическим мастером и прекрасным актером".
Артист театра и кино, Борис Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе…
Борис Плотников "проснулся знаменитым" на всю страну после выхода на экраны фильма "Собачье сердце", где он блестяще сыграл доктора Борменталя, ученика и ассистента профессора Преображенского.
После этой картины были "Холодное лето пятьдесят третьего", "Гобсек", "Михайло Ломоносов" и множество других. Но сам артист считал делом жизни служение театру.
"Ушел из жизни яркий, неординарный и очень талантливый человек. Борис Плотников был замечательным артистом, опытным наставником и педагогом. Он высоко держал творческую, профессиональную планку, хранил неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства", — говорится в опубликованном тексте телеграммы Владимира Путина.
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