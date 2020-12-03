Летать опасно: вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть километров

Вулканическая активность Ключевского представляет опасность для самолетов: очередной выброс пепла может произойти в любое время.

В связи с продолжающейся активностью вулкана Ключевская сопка на Камчатке для авиации установлен "оранжевый" код опасности.

"Продолжается умеренное взрывоопасно-эффузивное извержение вулкана. Выбросы пепла высотой до 7-8 километров могут произойти в любое время. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты", — сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Ученые уточнили, что недавно Ключевской выбросил столб пепла высотой шесть километров, и пепловый шлейф растянулся почти на 15 километров к востоку и северо-востоку от источника.

Вулкан активизировался в октябре, длина потока вытекающей из него лавы достигает полутора километров. Пока ученые продолжают наблюдения, авиаторам рекомендовано держаться в стороне от опасной для полетов зоны.