Участницу Pussy Riot Марию Алёхину задержали в Москве

В Москве задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

Как сообщает "Интерфакс", своё задержание подтвердила сама Алёхина. Она также сообщила, что её доставили в ОВД "Китай-город".

В комментарии изданию девушка пояснила, что связывает своё задержание с недавней акцией "Осторожно, хрупкое!". Прошедший в Москве митинг был посвящён протестующим, которых прошлым летом задержали в столице за бросание бутылок и стаканчиков в силовиков.