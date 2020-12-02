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Кузбасский пенсионер нашёл во дворе "оружие спецагента"

Происшествия

В Кузбассе пенсионер нашёл настоящее шпионское оружие — стреляющую ручку. Находку мужчина передал полиции.

Как сообщает портал gazeta42. ru, 73-летний житель Юрги увидел во дворе странную коробку, в которой обнаружил стреляющую ручку и боеприпасы к ней. Опасаясь, что на оружие могут наткнуться дети, мужчина передал его в полицию. Также в коробке лежали пять патронов от охотничьего ружья.

Стражи порядка поблагодарили сознательного гражданина. Его бдительность будет вознаграждена материально: за сдачу оружия в органы полагается 2 310 рублей.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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