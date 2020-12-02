Из-за туалетной бумаги в челябинской школе эвакуировали детей

В Челябинске из-за задымления в одной из местных школ были эвакуированы 256 детей.

Как сообщает портал 74. ru, инцидент произошёл в городской школе № 98. Из-за задымления в одном из помещений из здания были эвакуированы 273 человека, 256 из которых — дети. Пострадавших нет.

Прибывшие на место спасатели обнаружили причину задымления: в мусорном баке на полу одной из санитарных комнат тлела туалетная бумага. Отмечается, что причиной возгорания, вероятно, стала детская шалость, бумагу мог поджечь кто-то из учеников.

Сейчас учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме.