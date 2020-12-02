В Башкирии мужчину на мотобуксировщике не выдержал лёд

Житель Башкирии попытался пересечь водоём на мотобуксировщике, но провалился под лёд. Его до сих пор ищут спасатели.

Как сообщает портал bashinform. ru, трагедия произошла на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе. После того как сообщение о произошедшем поступило на пульт диспетчера, к месту незамедлительно отправились спасатели. На месте они опросили очевидцев, которые подтвердили, что мотобуксировщик действительно ушёл под лёд.

Позже спецтехнику обнаружили, однако тело местного жителя до сих пор не найдено. Из-за тонкого льда спасатели пока не могут вести поиск тела. Отмечается, что ситуация взята на контроль региональным управлением МЧС.