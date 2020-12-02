Житель Башкирии попытался пересечь водоём на мотобуксировщике, но провалился под лёд. Его до сих пор ищут спасатели.
Как сообщает портал bashinform. ru, трагедия произошла на озере Кандрыкуль в Туймазинском районе. После того как сообщение о произошедшем поступило на пульт диспетчера, к месту незамедлительно отправились спасатели. На месте они опросили очевидцев, которые подтвердили, что мотобуксировщик действительно ушёл под лёд.
Позже спецтехнику обнаружили, однако тело местного жителя до сих пор не найдено. Из-за тонкого льда спасатели пока не могут вести поиск тела. Отмечается, что ситуация взята на контроль региональным управлением МЧС.
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