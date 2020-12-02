Под Новгородом восьмилетняя девочка насмерть закормила братишку

В Нижегородской области восьмилетняя девочка насмерть закормила годовалого брата.

Как сообщает портал actualnews. org, инцидент произошёл в городе Дзержинске. Школьница кормила своего брата, которому был 1,1 год. Неожиданно для всех младенец перестал дышать, после чего отец ребёнка вызвал медиков. Однако прибывшим врачам "скорой" оставалось лишь констатировать смерть малыша.

По предварительной версии, мальчик скончался от удушья из-за перекрытия дыхательных путей.

В настоящее время Следственный комитет проводит доследственную проверку.