В Ульяновске женщина чуть не задушила племянницу из-за картошки

В Ульяновске местная жительница попыталась задушить племянницу-подростка, не поделив с ней картошку.

Как сообщает портал vse42.ru, инцидент произошёл в ноябре прошлого года. Несовершеннолетняя девочка, находясь в гостях у бабушки, ела приготовленную ей картошку. В этот момент в кухню вошла тётя девочки и стала агрессивно отбирать у племянницы еду. Девочка стала возмущаться, тогда женщина схватила её за горло и попыталась задушить.

Суд признал тётю несовершеннолетней виновной в угрозе убийством и приговорил её к 200 часам обязательных работ.