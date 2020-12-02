В Волгограде пьяный подросток угнал машину родителя

В Челябинске 17-летний юноша, будучи пьяным, угнал машину отца и устроил на ней гонки с полицейскими.

Как сообщает портал vlg-media. ru, инцидент произошёл в Красноармейском районе. Наряд ДПС попытался остановить иномарку за нарушение ПДД, однако водитель проигнорировал требования об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.

Сразу несколько нарядов правоохранителей стали преследовать водителя. Он несколько раз врезался в ограждения и рекламные конструкции, но продолжал движение. В итоге стражи порядка блокировали автомобиль, водителем которого оказался 17-летний подросток.

Парень пояснил, что тайком взял ключи от отцовской машины и поехал кататься с друзьями. От освидетельствования юноша отказался, но рассказал, что незадолго до произошедшего употреблял слабоалкогольные спиртные напитки.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы.