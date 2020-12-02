На свалке в Челябинске нашли труп младенца в обувной коробке

На челябинской свалке рабочий нашёл труп младенца, спрятанный в коробке из-под обуви.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл днём 1 декабря на полигоне твёрдых бытовых отходов. Рабочий сортировочного комплекса на свалке обнаружил безжизненное тело малыша в обувной коробке.

В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз, который поможет установить точную причину и время смерти младенца. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.