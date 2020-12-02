Под Омском в школе на второклассника упала батарея

В одной из школ Омской области во время перемены на второклассника упала батарея отопления.

Как сообщает портал vse42. ru, инцидент произошёл в селе Строкино Колосовского района. Во время перемены в учебном кабинете одного из классов начальной школы на ногу ученику упала батарея отопления. Позже медики диагностировали у пострадавшего перелом нижней трети бедренной кости.

Отмечается, что на место выехали инспектор ПДН и участковый уполномоченный. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Специально организованная муниципальная комиссия проводит проверку по факту случившегося.