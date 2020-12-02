Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
"Странные страны и все остальное": творческий вечер Иосифа Райхельгауза
Бедствуют неубедительно: Тарзан с Королёвой отдыхают в Африке
Лукашенко рассказал про оголтелое поведение Польши и стран Балтии
Финляндия стала третьей сборной, снявшейся с Кубка мира
Врач рассказала, как COVID-19 превращает сосуды в "кружева"
Павел Прилучный выписался из больницы после операции
Хайко Маас: Лукашенко и его клика продолжают полагаться на дубинки
Сборная Швеции снялась с Кубка мира вслед за Норвегией
На Камчатке военный похитил из части драгметаллы на 20 миллионов рублей

Под Омском в школе на второклассника упала батарея

Происшествия

В одной из школ Омской области во время перемены на второклассника упала батарея отопления.

Как сообщает портал vse42. ru, инцидент произошёл в селе Строкино Колосовского района. Во время перемены в учебном кабинете одного из классов начальной школы на ногу ученику упала батарея отопления. Позже медики диагностировали у пострадавшего перелом нижней трети бедренной кости.

Отмечается, что на место выехали инспектор ПДН и участковый уполномоченный. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Специально организованная муниципальная комиссия проводит проверку по факту случившегося.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Сборная Швеции снялась с Кубка мира вслед за Норвегией
На Камчатке военный похитил из части драгметаллы на 20 миллионов рублей
Китай готов покупать больше российских товаров
Шнуров назвал Басту "честным понторезом"
Дебош, которого не было: приключения вице-премьера Украины в Стамбуле
Из-за пандемии в России возник дефицит новогодних игрушек
Екатерина Андреева назвала точную дату окончания пандемии
В РАН оценили вероятность взрыва Солнца
В Карабахе двое военных погибли при взрыве боеприпасов
В "Локомотиве" решили, что делать с Николичем и Кикнадзе
Популярное
Российский шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери

В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.

Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери
Загитова станцевала с Бузовой на коньках
Фигурное катание
Загитова станцевала с Бузовой на коньках
Политика. Новости и аналитика
Николая Платошкина лишили всех прав
Военные новости
Эксперт разоблачил фальшивку о неэффективности ЗРК "Тор" в Карабахе
Василий Амирджанов Телеаудитория устала от лицемерия и пошлости Василий Амирджанов Игорь Буккер Одной из причин гибели Третьего рейха стал прогноз погоды Игорь Буккер Кристина Важенина Галина Воропай: "Мы рисуем новый мир" Кристина Важенина
Комментарии
США — Россия: новая "холодная война"?
Коронавирус – это угроза целой цивилизации. Сможем ли мы победить эпидемию полумерами
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Михаил Ефремов не знает, как ему дальше жить
Пашаев оценил "покаянное" письмо Ефремова
Сергей Шнуров больше не собирается пить
Хью Грант объяснил семилетнюю паузу в актёрской карьере
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Эксперт разоблачил фальшивку о неэффективности ЗРК "Тор" в Карабахе
Венгры Закарпатья захотели самоопределиться
В Госдуме ответили экс-советнику Зеленского, который обращался к Путину
Модель VOGUE призналась в убийстве мужа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников