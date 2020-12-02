На Камчатке военный похитил из части драгметаллы на 20 миллионов рублей

На Камчатке военнослужащий одной из воинских частей похитил драгоценные металлы на 20 миллионов рублей.

Как сообщает портал kamchat.info, в августе-сентябре 2018 года начальник патруля по охране воинской части в звании сержанта проникал в полуприцепы, откуда похитил 108 электронных плат, содержащих драгоценные металлы. Общий ущерб составил 20 605 305 рублей.

Отмечается, что о преступлении стало известно лишь два года спустя, во время проведения проверки.

Сержант вину полностью признал и раскаялся. Ближайшие пять лет он проведёт в колонии общего режима, а также возместит ущерб воинской части.