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В Красноярском крае подросток на внедорожнике устроил гонки с полицией

Происшествия

В Красноярском крае полицейские пустились в погоню, чтобы остановить 16-летнего подростка на внедорожнике.

Как сообщает "Красноярский рабочий", инцидент произошёл в Богучанском районе. Стражи порядка заметили на дороге внедорожник и заподозрили, что за рулём может находиться нетрезвый водитель. Сразу остановить автомобиль полицейским не удалось, поэтому началась погоня.

Когда внедорожник всё же был остановлен выяснилось, что им управлял 16-летний подросток, а в салоне находились его друзья. Мать несовершеннолетнего пояснила, что разрешила ему доехать на автомобиле до заправки. Отмечается, что от освидетельствования подросток и его мать отказались.

В итоге, на обоих были составлены административные протоколы.

Автор: Максим Щегольков
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