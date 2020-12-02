При взрыве в Кабуле пострадали российские дипломаты

В Кабуле 1 декабря на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль российской дипмиссии. Пострадали сотрудники посольства.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, дипломаты получили лёгкую контузию.

"По предварительной оценке, объектом тератаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан", - написано в официальном комментарии на сайте МИД.