В Ярославской области огласили приговор Александру Комарову, устроившему пожар, в котором погибли пять детей и трое взрослых.
Как сообщает ТАСС, трагедия произошла в октябре прошлого года. Комаров, из чувства мести к проживавшему в доме мужчине, поджёг жилище. В результате пожара погибли пять детей в возрасте от полутора до шести лет и трое взрослых.
Адвокат осужденного просил суд переквалифицировать дело на причинение смерти по неосторожности, однако следствие собрало достаточные доказательства для того, чтобы вынести приговор по более тяжким статьям.
В итоге поджигателя приговорили к пожизненному заключению.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.