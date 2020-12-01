Поджигатель из Ярославской области получил пожизненный срок

В Ярославской области огласили приговор Александру Комарову, устроившему пожар, в котором погибли пять детей и трое взрослых.

Как сообщает ТАСС, трагедия произошла в октябре прошлого года. Комаров, из чувства мести к проживавшему в доме мужчине, поджёг жилище. В результате пожара погибли пять детей в возрасте от полутора до шести лет и трое взрослых.

Адвокат осужденного просил суд переквалифицировать дело на причинение смерти по неосторожности, однако следствие собрало достаточные доказательства для того, чтобы вынести приговор по более тяжким статьям.

В итоге поджигателя приговорили к пожизненному заключению.