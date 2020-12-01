Украинский военный поджёг сослуживца из-за денег

Украинский контрактник решил ограбить сослуживца. Для этого он избил его, попытался задушить, а затем поджёг.

Как сообщает портал riafan. ru, инцидент произошёл в Краматорске Донецкой области. Контрактник, 44-летний водитель, пошёл на жестокое преступление из-за 9,5 тысяч гривен. Он набросился на сослуживца, избил его, а затем облил горючей смесью и поджёг.

Пострадавший выжил. С черепно-мозговой травмой и ожогами ноги его доставили в больницу.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело, ему грозит до семи лет колонии.