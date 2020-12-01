В Самаре тренера спортивного клуба осудили за драку с полицейскими и оскорбления стражей порядка.
Как сообщает портал sm.news, тренер и его приятель в сентябре прошлого года стали конфликтовать с сотрудниками одного из баров. В итоге последние вызвали полицию.
Тренер оскорбил прибывших полицейских, а позже набросился на них с кулаками. В результате оба приехавших на вызов полицейских получили сотрясение мозга.
Суд признал тренера виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Отмечается, что осужденный уже был ранее судим.
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