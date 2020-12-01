В Волгоградской области женщина с двумя маленькими детьми выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара в квартире.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в минувший понедельник. Первым возгорание заметил десятилетний сын женщины, который разбудил её и вывел на улицу одного из братьев.
Огонь распространялся слишком быстро, спасаясь от пламени, женщина с трёхлетним сыном и пятимесячной дочерью выпрыгнула из окна одной из комнат на втором этаже.
Отмечается, что в момент трагедии в квартире находился 67-летний друг семьи, которому спастись не удалось.
По факту произошедшего проводится проверка.
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