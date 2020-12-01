Мать с двумя детьми выпрыгнула из окна горящей квартиры

В Волгоградской области женщина с двумя маленькими детьми выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара в квартире.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в минувший понедельник. Первым возгорание заметил десятилетний сын женщины, который разбудил её и вывел на улицу одного из братьев.

Огонь распространялся слишком быстро, спасаясь от пламени, женщина с трёхлетним сыном и пятимесячной дочерью выпрыгнула из окна одной из комнат на втором этаже.

Отмечается, что в момент трагедии в квартире находился 67-летний друг семьи, которому спастись не удалось.

По факту произошедшего проводится проверка.