Под Иваново нашли мёртвым запертого в котельной мужчину

В Ивановской области запертого в котельной 35-летнего мужчину обнаружили мёртвым.

Как сообщает портал ivteleradio.ru, погибшего жителя Костромской области заперли в техническом помещении специалисты социальной службы, которая занимается оказанием помощи людям с ограниченными возможностями, а также наркозависимым. Спустя некоторое время мужчина скончался.

Отмечается, что во время осмотра на теле погибшего обнаружили многочисленные ссадины и кровоподтёки.

Региональное управление Следственного комитета возбудило по факту произошедшего уголовное дело.