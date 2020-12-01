В Ивановской области запертого в котельной 35-летнего мужчину обнаружили мёртвым.
Как сообщает портал ivteleradio.ru, погибшего жителя Костромской области заперли в техническом помещении специалисты социальной службы, которая занимается оказанием помощи людям с ограниченными возможностями, а также наркозависимым. Спустя некоторое время мужчина скончался.
Отмечается, что во время осмотра на теле погибшего обнаружили многочисленные ссадины и кровоподтёки.
Региональное управление Следственного комитета возбудило по факту произошедшего уголовное дело.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.