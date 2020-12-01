Убийца 26 пенсионерок дал признательные показания

Задержанный в Татарстане по подозрению в убийстве 26 пенсионерок мужчина дал признательные показания.

Как сообщает РИА "Новости", задержанный совершал убийства в 2011–2012 годах в регионах Центральной России. Он представлялся работником ЖКХ, проникал в квартиры пожилых женщин, грабил их, а затем убивал.

По подозрению в убийствах был задержан житель Казани Радик Тагиров, который в 2009 году уже был судим за кражу. После признания вины он рассказал, что пошёл на первое преступление потому что жил на улице и ему нечего было есть.

Отмечается, что убийца не смог вспомнить точное число своих жертв, заявив, что "не считал".