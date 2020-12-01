Мужчина убил знакомого и закопал его тело из-за долга в 1,5 миллиона

В Московской области мужчина убил знакомого и закопал его тело из-за долга в 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает портал rosbalt.ru, инцидент произошёл 6 ноября. Погибший и обвиняемый ехали в одной машине из Москвы в Домодедово. В пути между мужчинами возник конфликт из-за того, что подозреваемый был должен убитому 1,5 миллиона рублей.

Конфликт перерос в драку, а позже мужчина задушил своего кредитора верёвкой, а его тело закопал в лесу.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, подозреваемому предъявлено обвинение.