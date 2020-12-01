На Сахалине мужчина утонул, катаясь на коньках по тонкому льду

На Сахалине местный житель решил покататься на коньках, но провалился под лёд и утонул.

Как сообщает "Комсомольская правда", трагедия произошла в Поронайском районе. На берегу реки Длинной было обнаружено тело 37-летнего местного жителя.

По предварительным данным, погибший катался на коньках, однако не убедился в прочности льда на реке. В какой-то момент мужчина провалился, захлебнулся и утонул.

Проведённая экспертиза установила, что причиной смерти местного жителя стала асфиксия.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.