В Петербурге мужчина осквернил памятник жертвам нацизма

В Петербурге задержали мужчину без определённого места жительства, который осквернил памятник жертвам нацизма.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 30 ноября в Красносельском районе. В полицию обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный бьёт стеклянные бутылки о монумент жертвам нацизма.

Стражи порядка прибыли на место и задержали 31-летнего мужчину без определённого места жительства. Отмечается, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.