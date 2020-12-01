В центре Москвы курьеры разгромили магазин и избили охранника

В Москве люди в форме доставщиков еды разгромили магазин и избили битой охранника.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 29 ноября. Трое мужчин, двое из которых были в форменной одежде курьеров, ворвались в магазин и стали громить витрины и стеллажи. Один из нападавших избил охранника магазина бейсбольной битой. После этого нападавшие скрылись.

Охранника госпитализировали с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.