В Санкт-Петербурге фотомодель обвиняют в убийстве супруга

В Санкт-Петербурге фотомодель известного журнала из ревности зарезала своего мужа. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает "Российская газета", трагедия произошла в ночь с 28 на 29 ноября. Убийство произошло во время семейной ссоры, в ходе которой 25-летняя уроженка Московской области схватила нож и ударила им супруга. Врачи пытались спасти мужчину, однако от полученных ранений он скончался той же ночью.

Отмечается, что конфликт, вероятно, произошёл из-за ревности: незадолго до случившегося в гости к паре пришла их знакомая, которой мужчина активно оказывал знаки внимания.