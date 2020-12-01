Шведка в течение 28 лет держала взаперти собственного сына

В Швеции жительница Стокгольма 28 лет продержала своего сына взаперти в изоляции от общества.

Как сообщает ТАСС, правда о семье вскрылась, когда мать мужчины попала в больницу. В дом пришла их родственница и увидела там испуганного 41-летнего мужчину. Женщина рассказала, что обнаруженный ею родственник был в тяжёлом состоянии: у него не было зубов, ноги были покрыты ранами, он с трудом мог говорить. Врачи госпитализировали пострадавшего.

Знакомые семьи утверждают, что мать забрала сына из школы в самом начале седьмого класса, и с этого момента изолировала его от общества, внушив, что все окружающие желают им зла, и только она способна защитить их от этого.

Отмечается, что на данный момент полиция ещё не допрашивала женщину и её сына.