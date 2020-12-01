Мужчина привёз противотанковую мину к отделению полиции

Житель подмосковного Реутова привёз на машине к отделению полиции найденную им противотанковую мину.

Как сообщает портал monavista.ru, 29-летний местный житель нашёл боеприпас 1960 года производства на свалке, и планировал сдать его в пункт приёма металлолома. Однако, товарищ мужчины сообщил ему, что найденный им предмет является противотанковой миной, которая в любой момент может сработать. Знакомый жителя Подмосковья посоветовал ему отнести опасную находку в полицию, и мужчина последовал совету.

Он приехал к отделу полиции и зашёл в дежурную часть, где сообщил стражам порядка, что в его машине находится мина. В настоящее время улица, на которой находится отдел, оцеплена. На месте работают сапёры.