На Курилах военных-контрактников осудили за грабежи и вымогательство

На Курилах трое военнослужащих-контрактников были осуждены за грабежи и вымогательство денег у сослуживцев.

Как сообщает "Российская газета", по версии следствия, военнослужащие одной из воинских частей, дислоцированных на островах, неоднократно вымогали деньги у сослуживцев, угрожая им расправой.

В итоге суд признал военных виновными и назначил одному из контрактников наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, второй военнослужащий получил четыре года лишения свободы условно, а третий солдат отделался штрафом в десять тысяч рублей.