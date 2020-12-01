На Курилах трое военнослужащих-контрактников были осуждены за грабежи и вымогательство денег у сослуживцев.
Как сообщает "Российская газета", по версии следствия, военнослужащие одной из воинских частей, дислоцированных на островах, неоднократно вымогали деньги у сослуживцев, угрожая им расправой.
В итоге суд признал военных виновными и назначил одному из контрактников наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, второй военнослужащий получил четыре года лишения свободы условно, а третий солдат отделался штрафом в десять тысяч рублей.
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