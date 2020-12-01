На Сахалине подросток затянулся сигаретой с наркотиком и погиб

В Сахалинской области 19-летний местный житель предложил знакомым подросткам сигарету с наркотиком, выкурив которую один из них погиб на месте.

Как сообщает портал gtrkamur. ru, трагедия произошла в мае этого года. Молодой человек предложил компании знакомых подростков сигарету, в которой находилась курительная смесь с синтетическим наркотиком. Двое подростков отказались от предложение, а ещё двое решили попробовать. В итоге, один из них погиб на месте от острого отравления организма.

На молодого человека, предложившего подросткам наркотик, завели два уголовных дела. Отмечается, что ранее он уже был фигурантом дела о незаконном обороте наркотиков.