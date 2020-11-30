В Волгограде скончалась девочка, заразившаяся бешенством

В Волгограде скончалась восьмилетняя девочка, заразившаяся бешенством от собаки.

Родители девочки обратились к врачам районной больницы в Палласовском районе Волгоградской области с жалобами на самочувствие ребенка неделю назад. Медики направили ребенка в Волгоградскую областную детскую инфекционную больницу, врачи которой делали все возможное. Сегодня девочка скончалась.

"Подобных смертельных случаев в регионе не было с 2013 года", — приводит ТАСС комментарий волгоградского областного комитета здравоохранения.

Бешенство — заразное инфекционное заболевание с летальным исходом, передается со слюной при укусе. По данным комитета ветеринарии Волгоградской области, за 2019-2020 годы было выявлено 36 больных животных.