В Волгограде скончалась восьмилетняя девочка, заразившаяся бешенством от собаки.
Родители девочки обратились к врачам районной больницы в Палласовском районе Волгоградской области с жалобами на самочувствие ребенка неделю назад. Медики направили ребенка в Волгоградскую областную детскую инфекционную больницу, врачи которой делали все возможное. Сегодня девочка скончалась.
"Подобных смертельных случаев в регионе не было с 2013 года", — приводит ТАСС комментарий волгоградского областного комитета здравоохранения.
Бешенство — заразное инфекционное заболевание с летальным исходом, передается со слюной при укусе. По данным комитета ветеринарии Волгоградской области, за 2019-2020 годы было выявлено 36 больных животных.
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