В Шереметьево нашли сумку с повышенным радиационным фоном

В аэропорту Шереметьево сотрудники обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном.

Как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на источник в экстренных службах, подозрительный багаж был обнаружен во время сортировки, сработали соответствующие датчики.

Сумка была помещена в специализированное помещение. Угрозы для жизни и здоровья персонала и пассажиров нет, эвакуация не потребовалась. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

В настоящее время специалисты проводят радиационную разведку и дополнительные замеры.