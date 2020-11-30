В аэропорту Шереметьево сотрудники обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном.
Как сообщает РИА "Новости", со ссылкой на источник в экстренных службах, подозрительный багаж был обнаружен во время сортировки, сработали соответствующие датчики.
Сумка была помещена в специализированное помещение. Угрозы для жизни и здоровья персонала и пассажиров нет, эвакуация не потребовалась. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
В настоящее время специалисты проводят радиационную разведку и дополнительные замеры.
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