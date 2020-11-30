В Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе

В Петербурге женщина пыталась поджечь порох в детском клубе. В настоящее время она заключена под стражу.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл 27 ноября. В помещении секции дзюдо местная жительница пыталась нагреть зажигалкой дно банки, в которой находилась смесь дымного и бездымного пороха.

Женщине предъявили обвинение, однако вину она не признала и от дачи показаний отказалась. Тогда следствие обратилось с ходатайством в суд о заключении петербурженки под стражу. Отмечается, что такое решение было продиктовано, в том числе, тем, что подозреваемая является фигуранткой по ещё одному уголовному делу, о грабеже, и на момент инцидента в детском клубе находилась под подпиской о невыезде.

В итоге, суд удовлетворил ходатайство следствия, подозреваемую заключили под стражу.