Сотрудник ФСО покончил с собой на территории Кремля

В Москве сотрудник Федеральной службы охраны покончил с собой на территории Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что силовик свёл счёты с жизнью во время несения службы.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Источник агентства опровергает информацию о том, что покончивший с собой сотрудник служил в подразделении, которое отвечает за личную охрану президента России.

Кроме того, отмечается, что решение сотрудника покончить с собой не связано со службой. Вероятно, оно продиктовано личными проблемами.