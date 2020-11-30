В Дагестане экскаваторщик случайно убил рабочего каменного карьера

В Дагестане во время проведения работ погиб рабочий каменного карьера. В преступлении подозревают экскаваторщика.

Как сообщает портал md-gazeta.ru, трагедия произошла в Карабудахкентском районе 27 ноября. Водитель экскаватора, 47-летний местный житель, причинил телесные повреждения рабочему, когда разворачивал башню машины. Мужчина нарушил правила добычи камня и был неосторожен в обращении с техникой, что привело к трагедии.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.