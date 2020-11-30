В Дагестане во время проведения работ погиб рабочий каменного карьера. В преступлении подозревают экскаваторщика.
Как сообщает портал md-gazeta.ru, трагедия произошла в Карабудахкентском районе 27 ноября. Водитель экскаватора, 47-летний местный житель, причинил телесные повреждения рабочему, когда разворачивал башню машины. Мужчина нарушил правила добычи камня и был неосторожен в обращении с техникой, что привело к трагедии.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.