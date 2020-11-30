Покупатели магазина спасли продавца от рецидивиста с пистолетом

В Волгоградской области рецидивист угрожал продавцу магазина пистолетом, однако покупатели смогли обезвредить преступника.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошёл в городе Волжский. В местный магазин вошёл 63-летний мужчина и потребовал у продавца вызвать ему такси. Когда женщина ответила отказом, агрессивный горожанин достал пистолет и стал ей угрожать. На помощь продавцу подоспели покупатели: трое мужчин оперативно обезоружили нападавшего и удерживали его до приезда полицейских.

Позже выяснилось, что задержанный уже имел шесть судимостей, в том числе за убийство. После последнего срока он освободился в марте этого года. В итоге мужчина сознался в преступлении, изъятый у него пистолет оказался пневматическим. Теперь рецидивисту грозит возвращение в колонию на два года.