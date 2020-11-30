Подростки подожгли своего друга ради съёмок "крутого" видео

В Украине подростки подожгли своего 12-летнего друга, чтобы снять "крутое" видео.

Как сообщает портал osnmedia.ru, пострадавшего ребёнка доставили в больницу Бердянска с ожогами. Там он рассказал, что его подожгли друзья, однако отметил, что сам на это согласился. Происходящее его друзья снимали на телефон.

Теперь подросток проходит лечение в реанимации, у него ожоги 30% тела.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. Друзьям пострадавшего грозит до трёх лет колонии за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.