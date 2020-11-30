Полицейские присваивали себе изъятую рыбу и получили сроки

В Бурятии лейтенант и майор полиции получили сроки и лишились работы за то, что присвоили себе изъятую рыбу.

Как сообщает портал arigus.tv, сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность майора полиции из города Бабушкин и лейтенанта полиции, участкового уполномоченного из Кабанского района.

Следствие выяснило, что стражи порядка присваивали изъятого в ходе рейда омуля себе, используя своё должностное положение.

Кабанский районный суд приговорил полицейских к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил их права занимать определённые должности на три года.

Однако, Верховный суд республики отменил приговор низшей инстанции, и приговорил экс-полицейских к 2,5 и 1,5 годам лишения свободы условно, соответственно. На те же сроки им запрещено занимать определённые должности.